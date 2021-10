Umfrage: Türkise im Sinkflug, gleichauf mit SPÖ

Impfkritische Partei MFG schadet FPÖ

Dies, so Haselmayer, würde sich allerdings ändern, wenn MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte), jene impfkritische Partei, die in Oberösterreich den Einzug in den Landtag schaffte, auch bundesweit antreten würde. Dann käme die FPÖ nur noch auf 18 statt auf 21 Prozent.