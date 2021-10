„Digitale Knechte“ erleichtern Bauern das Leben

„Meine Kühe haben immer frisches Futter“, berichtet Martin Detzlhofer senior, Landwirt in St. Georgen bei Obernberg am Inn, ganz stolz. Ein Fütterungsroboter, der mehrmals am Tag Rationen an programmierte Gruppen verteilt, macht es möglich. Detzlhofer hat 250 Kühe. Früher waren er und seine Frau ständig bei der Stallarbeit. Nun nehmen ihm „digitale Knechte“ vieles ab: „Wir haben sechs hochmoderne Melkroboter.“ Die Vorteile für die Kuh: „Sie kann hingehen, wenn sie Druck am Euter spürt.“ Der Vorteil für die Detzlhofers: „Wir müssen nicht mehr in aller Herrgottsfrüh und am Abend melken.“