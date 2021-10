USA: Erstes Treffen mit Taliban „professionell“

Die Taliban und Vertreter der USA haben erstmals persönliche Gespräche geführt, seit die Terrororganisation in Afghanistan die Macht an sich riss. Die radikalen Islamisten haben sich bei diesem Treffen als Gesprächspartner „offen und professionell“ gegeben, wie das US-Außenministerium nun bekannt gab. Bei dem Termin in Doha ging es vor allem um Sicherheits- und Terrorismusfragen, die sichere Ausreise von US-Bürgern sowie ausländischen Staatsangehörigen sowie das heikle Thema Menschenrechte.