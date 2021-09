Taliban wollen bei UNO-Generaldebatte sprechen

Nach der Machtübernahme in Afghanistan wollen die militant-islamistischen Taliban das Land auch offiziell auf der Bühne der Vereinten Nationen vertreten. In einem Brief an UNO-Generalsekretär António Guterres erbittet Taliban-Außenminister Amir Chan Motaki das Recht, bei der laufenden 76. Generaldebatte der Vollversammlung in New York zu sprechen. Das Schreiben war vom Außenministerium des „Islamischen Emirats von Afghanistan“ an das UNO-Hauptquartier geschickt worden.