USA kündigen Gespräche mit den Taliban in Katar an

Die USA und die radikalislamischen Taliban haben die ersten offiziellen Gespräche seit dem US-Rückzug aus Afghanistan angekündigt. Wie ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitagabend sagte, soll eine US-Delegation am Samstag und Sonntag in der katarischen Hauptstadt Doha mit hochrangigen Taliban-Vertretern zusammentreffen. Dabei wollen die USA die neuen Machthaber am Hindukusch zur Achtung der Menschenrechte sowie freiem Zugang für Hilfsorganisationen anhalten.