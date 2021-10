Russland lädt Taliban zu Gesprächen nach Moskau

Russland wird die in Afghanistan herrschenden radikal-islamischen Taliban laut russischen Nachrichtenagenturen zu einer internationalen Konferenz nach Moskau einladen. Unter Berufung auf den russischen Afghanistan-Gesandten Samir Kabulow meldeten sie, Vertreter der Taliban sollen am 20. Oktober in Moskau an den Gesprächen zur Zukunft des Landes teilnehmen. Bei der Konferenz sind auch Vertreter Chinas, Indiens, Pakistans und des Iran eingeladen.