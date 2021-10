Van der Bellen entschuldigt sich bei Österreichern

„Mit seinem Schritt hat er Schaden abgehalten“, begann Van der Bellen mit einer Bemerkung in Richtung Sebastian Kurz. Er bedankte sich bei Entscheidungsträgern der anderen Parteien, die „mit Hochdruck an möglichen Lösungen“ gearbeitet haben. „Ist damit alles erledigt? Nein, ist es nicht“, so Van der Bellen. Das Vertrauen sei erschüttert worden, es läge nun an allen, dieses wieder herzustellen. „Worte allein genügen hier nicht“, so Van der Bellen. „Es geht nur mit Arbeit, Arbeit, Arbeit.“