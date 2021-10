Doskozil: „Grüne werden nun zum Steigbügelhalter“

„Mich erinnert das an Russland und Putin, der Platz für Medwedew gemacht hat und dann wieder zurückgekommen ist“, Kurz habe weiter alle Fäden in der Hand, stellte der Landeshauptmann in der Montagausgabe der „Presse“ fest: „In Wirklichkeit geht es nur um den Machterhalt.“ Auch die Strategie der Grünen kann Doskozil nicht nachvollziehen, denn: „Die werden nun zum Steigbügelhalter für eine Partei, die in weiterer Folge im Korruptionssumpf versinken wird.“