Hoffnung auf Gewinn als leichtes Spiel für Gauner

Ein anderes Mal flatterte die Gewinnverständigung per Post ins Haus: Lediglich 20 Euro solle man per Rücksende-Kuvert an eine Scheinadresse retournieren, dann werde der Gewinn ausbezahlt. Die Devise der Betrüger: „Auch kleine Beträge machen Mist“, warnt Alfred Kainz vom Landeskriminalamt.