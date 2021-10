Unreparierbare Geräte: Microsoft lenkt endlich ein

Die politischen Debatten zeigen Wirkung: Microsoft hat sich auf Druck seiner Aktionäre nun doch dazu entschlossen, besser reparierbare Geräte zu bauen. Konkret hat die Beratungsfirma As You Sow im Namen der Investoren Druck auf Microsoft ausgeübt. Der Windows-Riese will nun eine Studie in Auftrag geben, mit der man überprüfen will, welche Auswirkungen besser reparierbare Geräte auf den ökologischen Fußabdruck Microsofts hätte.