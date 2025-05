Buben stifteten Freund zu Brandlegung an Auto an

Am frühen Montagabend hatten Passanten den Rauch in der Trauner Tiefgarage bemerkt und gegen 17.50 Uhr via Notruf das Landesfeuerwehrkommando alarmiert. Drei Feuerwehren (FF Traun, FF Hart und die Berufsfeuerwehr Feuerstein) wurden zum Einsatzort beordert. Ein in der Garage abgestellter Lancia stand in Flammen.