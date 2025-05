Lithium-Bedarf weltweit seit 2020 verdreifacht

Für mittelfristigen Bedarf zusätzliche Minen nötig

Die derzeit bekannten Lithiumminen dürften den Bedarf für die nächsten paar Jahre decken können, mittelfristig müssten aber weitere Vorkommen erschlossen werden, um mit dem Bedarf Schritt zu halten. Abgesehen von den großen Bergbaugebieten in China, Australien und Chile werden derzeit auch in Afrika und Lateinamerika zusätzliche Minen in Betrieb genommen. Europa spielt dabei kaum eine Rolle.