FMA: „Bewusstsein für Geldwäsche angekommen“

Öffentlich zugängliche Listen

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind öffentlich einsehbar. Landet ein Staat auf der sogenannten „grauen Liste“, so bedeutet das, dass es im Kampf gegen Geldwäsche erhebliche Mängel gibt. Das ist meist mit Einschränkungen im internationalen Geldverkehr und wirtschaftlichen Schäden verbunden. Österreich steht derzeit auf der sogenannten „weißen Liste“. Am Finanzmarkt sehe man hier in der jüngeren Vergangenheit deutliche Fortschritte, sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl.