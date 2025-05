EM 2028: Gastgeber erhalten keinen Freifahrtschein

Die EM soll vom 9. Juni bis 9. Juli 2028 in neun Stadien stattfinden. Sechs davon stehen in England, dazu sind Glasgow, Cardiff und Dublin vertreten. In der Qualifikation werden zwölf Gruppen mit jeweils vier oder fünf Mannschaften gebildet. Die zwölf Gruppensieger und die acht besten Zweiten qualifizieren sich direkt für das Turnier, das zum vierten Mal nach 2016, 2021 und 2024 mit 24 Teams ausgespielt wird.