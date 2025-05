Samsungs ultradünne Handyflunder S25 Edge im Test

Samsung wollte Apple zuvorkommen und hat seiner heurigen Galaxy-S25-Familie sicherheitshalber gleich ein besonders dünnes „Edge“-Modell hinzugefügt. Der große Konkurrent aus den USA soll in seinen Hardware-Laboratorien ebenfalls an der Verschlankung des iPhones arbeiten, ein besonders dünnes Modell wird im Herbst-Lineup erwartet. Wir sehen uns derweil Samsungs Ansatz näher an – und sind im Test durchaus angetan von der silbernen Smartphone-Flunder. Auch wenn die 5,8 Millimeter bei näherer Betrachtung ein Werbeschmäh sind …