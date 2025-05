Hier können Sie von der Miete eine Wohnung kaufen

Von den etwas mehr als vier Millionen Haushalten in Österreich werden rund 1,8 Millionen in Miete bewohnt. Die meisten davon beziehen sich auf private Mieten (800.000), fast 700.000 Genossenschaftswohnungen sind in Österreich als Hauptwohnsitz gemeldet und nicht ganz 300.000 Gemeindewohnungen werden als Herberge benutzt.