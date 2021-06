Reparatur ist vielen zu teuer und dauert zu lange

Jüngere greifen häufiger zum Gebrauchtgerät

Der Kauf von gebrauchten bzw. wiederaufbereiteten Geräten ist noch ein Nischenthema, insbesondere bei Elektrohausgeräten. 42 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal ein gebrauchtes Gerät erworben zu haben. Am häufigsten wurden demnach Smartphones (49%) und Computer bzw. Notebooks (33%) wiederaufbereitet gekauft. 28 Prozent der Befragten haben schon mal ein gebrauchtes bzw. aufbereitetes TV-Gerät erworben. Lediglich 13 Prozent gaben an, ein gebrauchtes Hausgerät gekauft zu haben - am häufigsten handelte es sich dabei um die Waschmaschine.