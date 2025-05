„Er lud Mutter zu sich zum Essen, um sie zu töten“

Für die Staatsanwaltschaft steht mit Blick auf die vielen Indizien außer Frage, dass er seine Mutter – eine in Bayern lebende 67-Jährige – am 22. Oktober in seiner kleinen Wohnung im Salzburger Ort Adnet getötet habe. Seine Version erzählt der 32-Jährige in zwei Sätzen: „Ich habe für meine Mutter gekocht. Zwei Einbrecher kamen und einer stach meine Mutter ab, und der andere richtete eine Schusswaffe auf mich.“ Mit einem Pfefferspray habe er sich gewehrt, die Einbrecher flüchteten daraufhin. Es sei alles schnell gegangen: „Rein, raus“, meint er. Statt Rettung rief er gleich die Polizei. Warum? „Da war nichts mehr zu machen, es war schon Game Over.“ Er selbst würde die Mama gern wiedersehen, beschrieb das Verhältnis mit ihr als „sehr, sehr gut“. Konflikte soll es keine gegeben haben.