Eine etwas komplizierte Laptop-Reparatur

Roswitha G. arbeitet u.a. als Russischlehrerin für eine höhere Einrichtung des Staates. Wegen Corona konnte sie den Unterricht längere Zeit nur als E-Learning abhalten. Genau in dieser Zeit brach bei ihrem nur wenige Monate alten Laptop eine Taste aus. Der Hersteller verlangte die Einsendung des Gerätes über den Händler. „Ich habe keinen zweiten Laptop und unterrichte durchgehend. Daher ist es für mich nicht möglich, zwei bis drei Wochen darauf zu verzichten“, schrieb uns die selbstständige Niederösterreicherin. Das vom Händler angebotene Ersatzgerät hätte nicht viel geholfen. „Da ich Russisch unterrichte, habe ich kyrillische Zeichen auf meiner Tastatur kleben, was bei einem Ersatzgerät nicht möglich wäre“, so Frau G. weiter.