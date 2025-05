ÖSV-Adler beendet nach Olympia-Saison Karriere!

„Es wird jedes Jahr nicht unbedingt leichter, mit den Jungen mitzuhalten“, erklärte Fettner vier Wochen vor seinem 40. Geburtstag. „Mit der Skiflug-WM und den Olympischen Spielen könnte es das perfekte Karriereende werden.“ Der Olympia-Zweite 2022 ist noch ohne Weltcup-Einzelsieg. Mit Saisonende 2025/26 wird er mehr als ein Vierteljahrhundert im Weltcup gesprungen sein. Seine Premiere hatte er am 4. Jänner 2001 als 15-Jähriger bei der Vierschanzentournee in Innsbruck als 44. gegeben. Zwei Tage darauf beim Tournee-Finale in Bischofshofen belegte Fettner Rang fünf.