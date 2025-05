Uraufführung mit Stuttgarter Philharmonikern

Endlich seien die Stuttgarter Philharmoniker genannt, die unter dem Dirigenten Mihal Nesterowicz das Konzert mit Beethovens „Egmont“-Ouvertüre einleiteten. Vom ersten Akkord an lässt dieses Orchester aufhorchen durch ein so präzises wie klangvolles und ausdrucksintensives Spiel, das Dirigent Mihal Nesterowicz ohne Stab mit starker Gestik und größtmöglicher Aufmerksamkeit evoziert. So wurde auch das Werk nach der Pause zum Ereignis, nämlich Modest Mussorgskis „Bilder eine Ausstellung“ in der Instrumentation von Maurice Ravel.