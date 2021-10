Polizei zog mehrere Alkolenker aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle in Wals wurde ein 42-jähriger Tennengauer mit 1,28 Promille erwischt. Er habe zuletzt am Vortag Alkohol getrunken und könne sich den Wert nicht erklären, gab der Salzburger gegenüber der Polizei an. Im Pongau stoppten die Polizisten einen unsicher fahrenden Lenker eines Pritschenwagens. Er hatte 1,64 Promille. In Hüttau kam ein Mann mit seinem Wagen von der Straße ab und landete in einem Bach. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Alle drei Lenker mussten den Führerschein abgeben und wurden angezeigt.