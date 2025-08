Mascherano verrät: So steht‘s um verletzten Messi

Nachdem sich Lionel Messi am Sonntag im League-Cup-Spiel gegen den mexikanischen Klub Necaxa eine Oberschenkelblessur zugezogen hatte, gab Inter Miamis Trainer Javier Mascherano nun ein Update. Demnach sei die Verletzung seines Landsmanns nicht so schlimm wie erwartet, gegen Pumas UNAM wird der Superstar in der Nacht auf Donnerstag allerdings noch fehlen.