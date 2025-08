Robben-Nachwuchs entzückt Tiergarten Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn ist am 23. Juli eine Mähnenrobbe geboren worden. Das Kleine ist noch mit seiner Mutter im abgetrennten Mutter-Jungtier-Bereich der Robbenanlage untergebracht. Der Tiergarten möchte den beiden bewusst Zeit und Ruhe geben, bis sie mit der restlichen lebhaften, vierköpfigen Gruppe zusammengeführt werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Das Geschlecht des Nachwuchses ist noch nicht bekannt.