„Kurz hat persönlich SP-VP-Blockade geplant“

Weitere Akten freigegeben

Erst war nur die Anordnung zur Hausdurchsuchung öffentlich geworden, in der Nacht auf Freitag gab die WKStA weitere Akten frei - im Umfang von mehr als 500 Seiten. „Ich habe bis zwei in der Früh Chats gelesen“, sagt Krainer. Ob es darin Neues gäbe? „Kurz hat ja damals beklagt, es gab einen Stillstand in Österreich, und nur gegenseitige Blockade in der ÖVP-SPÖ-Regierung. In den Chats sieht man, dass er persönlich diese Blockade geplant und orchestriert hat.“