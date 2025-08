Francis Ford Coppola hatte Eingriff am Herzen

Der 120 Millionen Dollar teure, selbstfinanzierte Film feierte 2024 Premiere beim Filmfestival in Cannes, stieß dort jedoch auf gemischte Kritiken und tat sich seither an den Kinokassen schwer. Zuletzt wurde Megalopolis beim Magna Graecia Film Festival in Catanzaro in der süditalienischen Region Kalabrien gezeigt.