Meghan hatte „24 schöne Stunden“ mit ihrem Harry

Meghan, geboren am 4. August 1981 in Los Angeles, wurde weltweit bekannt durch ihre Märchenhochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 auf Schloss Windsor. Zwei Jahre später zog sich das Paar aus dem britischen Königshaus zurück und begann ein neues Leben in Kalifornien – gemeinsam mit Sohn Prinz Archie (6) und Tochter Prinzessin Lilibet (4).