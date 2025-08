Not-OP rettet Wiener nach Messerattacke das Leben

Männergruppe gesichtet

Am Dienstag machten sie außerdem einen Mann ausfindig, der in einem Gemeindebau in der Nähe wohnt und Fenster in seiner Wohnung in Richtung Wasserpark hat. Die Messerstiche selbst sah auch er nicht. Er gab bei einer Einvernahme am Abend an, dass er eine Gruppe von Männern beobachtet habe. Einer habe plötzlich zu schreien begonnen. Die Kriminaltechniker fanden – soweit bisher bekannt – am Tatort nur die Blutspuren des Opfers.