Vorarlbergs Junge wünschen sich sinnvolle Arbeit

Mehr als nur Broterwerb

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Wenngleich etwa Einkommen oder Sicherheitsaspekte nach wie vor wichtig sind, wollen junge Menschen vermehrt eine Arbeit ausführen, die mehr als nur Pflichterfüllung ist und die über die monetäre Absicherung hinausgeht. So gaben etwa 75,5 Prozent der Befragten an, es sei „wichtig“ bis „sehr wichtig“, dass der Beruf ihnen das Gefühl gibt, etwas Sinnvolles zu tun. Für rund zwei Drittel spielt zudem die berufliche Mitbestimmung in Form von aktiver Beteiligung an Arbeitsprozessen und Einbringen von Verbesserungsvorschlägen eine entscheidende Rolle. Flexibilität ist indes nicht in allen Bereichen gefragt. So wünschen sich zwar 68,8 Prozent flexible Arbeitszeiten, Desk Sharing sowie Job Sharing werden allerdings eher abgelehnt: Über 40 Prozent möchten keine flexiblen Arbeitsplätze und sogar mehr als die Hälfte können es sich nicht vorstellen, eine Vollzeitstelle mit jemandem anderen zu teilen.