Kärntner Freiheitliche für Rechnungshof-Prüfung

Große Empörung

Das empört nicht nur viele kleine Kulturvereine, auch die Freiheitlichen sehen Handlungsbedarf. Parteisekretärin Isabella Theuermann als Reaktion auf den „Krone“-Bericht: „In Zeiten, in denen Benzin- und Heizkosten genauso in die Höhe schnellen wie Stromkosten und wir in Kärnten 97.000 armutsgefährdete Personen haben, frage ich mich wirklich, ob hier das Geld nicht beim falschen Fenster hinausgeworfen wird.“