In Freistadt gibt es Wahlkampf auf tiefstem Niveau

Vor der Stichwahl am Sonntag ist in Freistadt das Wahlkampf-Niveau am Tiefpunkt angelangt. In einem Flugblatt wird vor einem türkischstämmigen SP-Stadtvize gewarnt. Nur ein Kreuzerl bei VP-Kandidatin Elisabeth Teufer könne dies verhindern. Die Volkspartei distanziert sich in aller Deutlichkeit von dieser fremdenfeindlichen Botschaft.