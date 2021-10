Stadtchefin zeigt Reue vor Stichwahl in Freistadt

Durchwachsen“, ist für den Freistädter ÖVP-Bezirksparteichef Josef Naderer das vorläufige Wahlergebnis. In Königswiesen verlor die Volkspartei wegen einer Stimme das Bürgermeisteramt an Roland Graffl (Bürgerliste). In St. Oswald nahm sich Walter Kreisel vor der Stichwahl gegen Michael Spörker (FP) selbst aus dem Rennen. Und in Unterweitersdorf und der Bezirkshauptstadt Freistadt wackeln aus Sicht der ÖVP noch zwei Bürgermeisterämter. Besonders bitter wäre eine Niederlage in Freistadt. Dort hat sich die noch amtierende Stadtchefin Elisabeth Teufer vor dem Duell mit SP-Stadtvize Christian Gratzl mit einer doch etwas ungewöhnlichen Botschaft an die ÖVP-Senioren gewandt.