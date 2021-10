In 19 Stichwahl-Duellen heißt es Frau gegen Mann

Nach dem Rückzieher von Walter Kreisel (VP) in St. Oswald bei Freistadt und Harald Riedler (FP) in Hinterstoder hat sich am Samstag auch Jochen Wölger (FP) in Pinsdorf aus dem Rennen um das Bürgermeisteramt genommen. Am kommenden Sonntag können sich also die Bürger in 73 der 76 Stichwahl-Gemeinden zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Dabei könnte die Frauenquote deutlich in die Höhe schießen. Aktuell stehen 35 Bürgermeisterinnen fest. 21 könnten hinzukommen. Neben zwei reinen Damen-Duellen heißt es noch weitere 19 Mal Frau gegen Mann. Wobei für zehn Politikerinnen ihr aktueller Ortschef-Job auf dem Spiel steht. Etwa in den Bezirksstädten Freistadt (Elisabeth Teufer,VP), Grieskirchen (Maria Pachner, VP), Kirchdorf (Vera Pramberger, SP) und Vöcklabruck (Elisabeth Kölblinger, VP) oder in Aigen-Schlägl (Elisabeth Höfler, VP), Arbing (Hermine Leitner, VP) oder Rosenau am Hengstpaß (Maria Benedetter, SP).