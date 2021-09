Polit-Zweikämpfe um acht Bezirksstädte in OÖ

Neuauflage in Schärding

Zur Neuauflage der Stichwahl kommt’s in Schärding, wo Franz Angerer (VP) auf Günter Streicher (SP) trifft. Alte Bekannte duellieren sich auch in Eferding. Christian Penn (SP) war bis 2009 Pastoralassistent in der Pfarre, dort diente zu der Zeit der jetzige Stadtchef Severin Mair (VP) als Ministrant.