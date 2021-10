Vier Bewerber für Landesparteichef-Posten

Etwas überraschend wird Noch-Parteiobmann Martin Staudinger beim Parteitag der SPÖ am 16. Oktober nicht nochmals kandidieren. Zuletzt hatte sich der eine oder andere Sozialdemokrat ein weiteres Antreten gewünscht, schließlich sollte Staudinger wieder Ruhe in die Partei bringen. In der Tat lagen sich die Sozialdemokraten in den vergangenen Wochen ordentlich in den Haaren. Zunächst wegen der etwas eigenwilligen Entscheidung Staudingers, Hopfner als Nachfolger zu präsentieren. Dann wegen der offenbar illegalen Aufzeichnung eines Telefongesprächs, das Hopfner mit dem Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch geführt hatte.