Jugendliche mit Drogen gehen Polizei ins Netz

Insgesamt mehr als hundert Gramm Cannabis stellten die Polizisten in Straßwalchen bei vier Jugendlichen am Dienstag in Straßwalchen sicher. Die vier jungen Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurden von der Pollizei kontrolliert, als den Beamten im unmittelbaren Nahbereich mehrere kleine Plastikbeutel auffielen, die offensichtlich mit Cannabis befüllt waren. Alle Beteiligten werden angezeigt.