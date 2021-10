Piëch GT: Starker E-Sportler ist auf der Straße

Chef-Entwickler Klaus Schmidt ist kein Neuling in der Autobranche, er leitete zuvor über 30 Jahre lang die BMW-interne Hochleistungsabteilung der M GmbH Er kündigt bis kommenden März den zweiten Prototyp an, eine weitere Serie von mehreren Prototypen soll noch im Jahr 2022 folgen, basierend auf deren Testergebnissen wird dann 2023 ein weiterer Schwung Prototypen gebaut. „Dabei folgen wir den bewährten Erprobungszyklen deutscher Premium-Hersteller, testen auch bei Hitze und Staub, bei Minustemperaturen in Eis und Schnee sowie auf anspruchsvollen Straßen und Rennpisten wie z.B. auf der Nürburgring Nordschleife, um unser Ziel, den Serienstart 2024, einhalten zu können“, so Schmidt.