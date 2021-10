Kratzer: Vom Acker auf den Motocross-Thron

Mit drei Jahren am heimischen Acker saß Michael Kratzer bereits am „Gatschhupfer“ - „die Stützräder haben mir meine Eltern schnell abschrauben müssen, weil ich mich immer soweit reingehängt hab“, erinnert sich der Steirer an die Anfangszeiten. Jetzt hat der heute 27-Jährige in Österreich alles gewonnen, was es gibt: Jugend-Staatsmeistertitel 2009, Junioren-Staatsmeister 2010, Champion in der MX2-Klasse 2014 - und seit dem Wochenende Staatsmeister in der großen MX-Open-Klasse nach dem Doppelsieg in Hochneukirchen (NÖ).