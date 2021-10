Weiteres Tüfteln an Tourismusstrategie

Erfreut über das Ergebnis der Umfrage zeigte sich Landesrat Christian Gantner (ÖVP). Die Ergebnisse der Studie sollen in die Tourismusstrategie 2020 einfließen, erklärte er. Vorarlberg wolle weiter ein authentisches Tourismusland bleiben, versprach er: „Wir sehen den Gast als Mitbewohner auf Zeit.“ Auf „Ressort-Ghettos“ wolle man auch in Zukunft verzichten. Im kommenden Jahr soll die neue Tourismusstrategie fertiggestellt sein. Auch das Interesse an Berufen im Fremdenverkehr müsse wieder neu geweckt werden.