Klimabonus: Wo man wie viel bekommt

Wer bekommt im Zuge der Steuerreform wie viel Klimabonus? Das hängt ab vom Wohnort - also im Wesentlichen von der Frage, ob man am Land oder in der Stadt lebt. Nach der Präsentation der Gesamt-Reform am Sonntag hat die Statistik Austria im Auftrag der Regierung am Montag eine Gemeinde-Liste erstellt. Aus dieser geht hervor: Den niedrigsten Bonus von 100 Euro jährlich bekommen ausschließlich die Wiener, alle anderen Österreicher dürfen sich über zumindest ein wenig mehr freuen.