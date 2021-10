Kurz: „Autos und Heizen sollen leistbar bleiben“

„Ländlichen Raum attraktiv halten“

Auch dass an die Bevölkerung am Land ein höherer Klimabonus ausgeschüttet wird, als an die Stadtbewohner, sieht Kurz nicht als problematisch an. Man schaffe damit einen Ausgleich zwischen Stadt und Land, da es ja in der Stadt leichter sei, auf das Auto zu verzichten. Zudem habe man „eine Verantwortung gegenüber dem Wirtschaftsstandort“ und wolle zudem den ländlichen Raum attraktiv halten, um der zunehmenden Urbanisierung entgegenzuwirken.