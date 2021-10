Hälfte des Stroms wird gekauft

Im Dezember 2020 hat sich die Salzburg AG an der Windsfeld GmbH, dem Pongau Windenergieunternehmen, mit 20 Prozent beteiligt. Denn auch der Salzburger Stromanbieter wird künftig Windkraft brauchen. Etwa die Hälfte der Energie für die Kunden muss derzeit importiert werden. Bei weiter steigendem Verbrauch muss also auch mehr Strom in Salzburg produziert werden.