Öko-Aktivisten nehmen Thaya genau unter die Lupe

Öffentliche Aufzeichnungen gefordert

Immerhin darf das Chemie-Unternehmen ja bis zu 40 Millionen Liter Abwasser pro Tag einleiten. Zwar wird das Nass vorher gefiltert, doch laut Berechnungen könnten so bis zu 40 Tonnen Chlorid und 60 Tonnen Sulfate in den Fluss gelangen. „Wir wissen leider nichts über die tatsächlichen Salzkonzentrationen in den Abwässern, aber es muss Aufzeichnungen geben, die dokumentieren, welche Mengen rausgehen. Und die sollten öffentlich sein. Konzentrationsspitzen könnten fatal für Wasserlebewesen sein“, so Experte Kurt Stockinger.