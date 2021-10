Mädchen (10) wird bei Bus-Vollbremsung verletzt

Wie erst jetzt bekannt wurde, war vergangenen Freitag gegen 7.50 Uhr eine 52-jährige Buslenkerin mit dem voll besetzten Linienbus (Linie 73) in Frastanz auf der L 190 in Richtung Feldkirch unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt lenkte die Frau den Bus auf der Busspur an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbei, als eine 34-jährige Pkw-Lenkerin ausscherte und auf die Busspur fuhr.