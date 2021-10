Doppel-„Protest“ bei Rieder Fußball-Oktoberfest

Videoassistenten?

Obwohl’s nichts half: Aber dass Referee Kijas am Rasen und VAR-Weinberger im TV-„Kammerl“ nach Fouls an Chabbi (11.) und Wießmeier (16.) nie auf Elfer entschieden hatten, ließ so manchen so heiß gehen wie die Weißwürste im Kessel. „Da muss ich einfach nur lachen“, ließ Seifedin Chabbi Dampf ab, weil ihm Kijas erklärt hatte, er wäre bei der Attacke abgehoben. „Ja, weil ich nicht verletzt werden wollte“, so der Torjäger, der nach dem klaren Elferfoul fragte: „Wozu haben wir Videoassistenten?“