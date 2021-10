Stadtchef: „Impfen muss ganz leicht möglich sein“

Trotzdem ist man in der traditionellen Industriestadt stolz, dass die Impfquote bei derzeit mehr als 70 Prozent liegt. Noch stolzer ist Dworak auf die Freiwilligen in seiner Stadtgemeinde. So gab es während der Lockdowns beispielsweise einen Einkaufsservice für die älteren Mitbewohner, wo mehr als 40 Freiwillige tatkräftig mitgeholfen haben.