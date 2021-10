„Schulanmeldungen sind jederzeit möglich!“

Mehr als 1600 Kinder wurden heuer, wie berichtet, in Niederösterreich von der Schule abgemeldet und bislang zu Hause unterrichtet. In manchen Familien kommt nun aber auch Zweifel an der Entscheidung auf. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister will Eltern und Kinder wieder für einen Wiedereinstieg gewinnen.