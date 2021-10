Tiroler VP will Landtagswahl im Juni 2022

Es knistert derzeit hinter den Mauern des Landhauses in Innsbruck so stark, dass man den Lärm der Skateboarder am Landhausplatz kaum hört. Gewöhnlich sehr gut informierte Kreise berichten, dass etwas in der Luft liege, jede Menge Nervosität zu spüren sei. Es geht um die nächste Landtagswahl, die plangemäß im Frühjahr 2023 stattfinden soll. Aber dieser Termin wackelt angeblich gehörig.