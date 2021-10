Elfriede Jelineks Welt der Mode, Macht und Märkte

„Die Mode ist ihr Gegenteil: Dass einfach nichts da ist, indem möglichst viel da ist“, hat Elfriede Jelinek einst in einem Essay geschrieben. In ihrem Monolog verhandelt sie also ein System, dem der Mensch nie genügen kann. Nie wird man ausschauen, wie die Frau auf dem Plakat. Aber auch nie werden Gerechtigkeit und Fairness in der Produktion Einzug halten. Dass viel in diesem System stellvertretend für gröber Schieflaufendes steht, liegt bei Jelinek ebenfalls auf der Hand. Und wie oft in ihren Theatertexten ist auch Platz für Kalauer und seichte Witze.