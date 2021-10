„Danke dem Herrgott für die guten Früchte!“

Ingrid Fehringer, Pfarrhaushälterin in Kirchdorf an der Krems, zupft ein paar Stängel zurecht: Jetzt sitzen die dichten Getreide- und Heubüschel perfekt auf den Bögen der Erntekrone, die von ihr und den anderen Frauen der Trachtengruppe frisch gebunden worden ist. Sie haben auch prächtige Sonnenblumen eingeflochten. „Körbe mit Früchten hängen wir dazu“, erklärt sie. Sie zieht den würzigen Duft ein und denkt an den Sommer, der sich nun leider verabschiedet. „Ein guter Zeitpunkt, dem Herrgott Danke zu sagen, dass er uns so reichlich beschenkt hat!“, lächelt Fehringer. Sie nimmt natürlich am Festgottesdienst am Kirchenplatz teil.